Siska Schoeters doet ‘De Droomfabriek’ van Bart Peeters opnieuw draaien: “Bart staat nog altijd in mijn gsm als ‘Bart Peeters Echt’”

Keren we even drie decennia terug in de tijd. Wekelijks keken toen meer dan een miljoen kijkers toe hoe een team rond Bart Peeters - eerst in een duo­presentatie met de betreurde Paskal Deboosere, later met Sabine De Vos en Rani De Coninck - tijdens een liveshow de per brief ingezonden wensdromen van tv-kijkers deed uitkomen. U wilde backstage een optreden van de Backstreet Boys bijwonen? Met 299 andere piepjonge violistjes op tv ‘Kortjakje’ spelen? In een ­ridderharnas door het historisch centrum van Gent lopen? Je kon het zo gek niet bedenken, of ‘De Droomfabriek’ zette er z’n schouders onder en maakte zo z’n naam waar. Op zeven seizoenen - de laatste twee evenwel zonder Bart Peeters - wist het team zomaar even 216 dromen te realiseren. Verbluffend, maar niettemin slechts het topje van de ijsberg, want vele andere inzendingen werden zonder gevolg geklasseerd.