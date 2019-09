Siska Schoeters bekent: “Na de geboorte van mijn kinderen wilde ik mijn borsten laten liften” SDE

04 september 2019

16u17

Bron: MNM 0 Showbizz Deze ochtend was Siska Schoeters te gast in de ‘Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM, om er haar tv-programma ‘Durf Te Vragen’ te promoten. Sidekick Wanne pikte haar op en vroeg haar in de auto het hemd van het lijf. En Siska deed enkele opvallende uitspraken.

Zo wilde Wanne weten over welk lichaamsdeel Siska het meest onzeker was. “Kijk, ik heb twee kinderen gekregen. Dan zien je borsten er niet meer uit zoals daarvoor”, gaf de presentatrice toe. “Ik heb het er met Tomas (De Soete, haar vriend, red.) over gehad: ‘Ik wil mijn borsten laten liften.’ En hij zei: ‘Da’s goed. Als jij dat wil, dan moet je dat doen. Als je daar ongelukkig over bent, dan moet je dat doen.’" Maar zover is het voorlopig nog niet gekomen: “Als je dan denkt dat je met dat geld ook nog wel een mooie reis kunt maken, is dat misschien wel belangrijker dan borsten hebben die gelift zijn. Terwijl je die eigenlijk wel kunt fixen met een gewone beha.”

De presentatrice, wiens programma ‘Durft Te Vragen’ gisteren voor het eerst op Eén te zien was, vertelde ook over haar ultieme BV-crush. “Ik bleef altijd wel een boon hebben voor Koen Wauters”, vertelde ze. “Ik kwam hem tegen op ‘Zomerhit’, en die kijkt dan in mijn ogen ... Toen ik zes jaar was vond ik Koen Wauters de max. En nu ben ik 37 en die wordt knapper met het ouder worden. Maar ik zou er gewoon mee praten hé”, lacht ze. “En wat in zijn ogen kijken.”