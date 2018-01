Sir David Attenborough haalt uit naar Bear Grylls om 'sensationeel slachten' van dieren in survivalprogramma: "Hij mag het komen uitleggen" EDA

10u24

Bron: Reporters, Independent 0 Reporters Showbizz Sir David Attenborough is not amused. De 91-jarige Britse bioloog en televisiemaker heeft openlijk uitgehaald naar survivalfenomeen Bear Grylls en diens sensationele realityreeks waarbij celebrities (bedreigde) diersoorten doden voor het nut van entertainment.

Het gaat om het programma 'Celebrity Island' op het Britse Channel 4. Daarbij moeten bekende deelnemers vier weken lang zien te overleven op een onbewoond eiland en daarbij hoort ook het doden en opeten van dieren die op het eiland te vinden zijn. In dit geval kalkoenen, varkens en zelfs kaaimannen.

Attenborough, die bekend is van zijn vele bekroonde natuurdocumentaires voor de Britse omroep BBC is onthutst dat de dieren worden gedood voor entertainmentredenen: "Ik heb nooit dieren moeten doden voor een 'mooi shot'. En zou het ook nooit doen. Bear Grylls mag zich komen verantwoorden."

Grylls, een Britse bergbeklimmer/militair/televisiepresentator presenteerde al verschillende survivalprogramma's op 'Discovery Channel' en zit nooit om een survivalstunt verlegen. Maar nu gaat hij volgens Attenborough toch een stap te ver met de celebrity spin-off van zijn programma 'The Island with Bear Grylls'. En Attenborough is niet de enige die er zo over denkt.

Heel wat kijkers uitten jaren geleden al kritiek toen enkele van Bear's eilandgasten een zeldzame kaaiman doodden om in leven te blijven. "Per ongeluk", reageerde Channel 4 achteraf, "We dachten dat het om een doorsnee krokodil ging." Waakhond voor publieke omroep 'Ofcom' ontving een reeks klachten over het doden van de kaaiman, terwijl sommige kijkers naar sociale media grepen om de producenten te beschuldigen van het 'droppen en drogeren' van de kaaimannen op het eiland.

Dit laatste werd zelfs bevestigd. In 2014 gaven producenten toe dat ze twee krokodillen op het eiland hadden gedropt.

Essentieel experiment

Een vertegenwoordiger voor 'Channel 4' verdedigt echter 'het sensationeel slachten' en kadert dit in een 'essentieel experiment': "Een belangrijk onderdeel van de serie is om erachter te komen of de beroemdheden in staat zijn om alleen te overleven en in staat zijn voedselbronnen te vinden, inclusief jagen en doden voor vlees, een essentieel onderdeel van hun overleving zoals het is. De sterren werden getraind in het doden van levende dieren als onderdeel van hun survivaltraining en de volwassen kaaiman werd op humane wijze gedood."

Onderstaand filmpje toont de bewuste aflevering uit 2014 waarbij de zeldzame kaaiman werd gedood en waarmee Bear Grylls in opspraak kwam. Opgepast, niet voor gevoelige kijkers.