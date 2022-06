Single mama Anika wint na 1.338 telefoontjes een bitcoin tijdens ochtendshow van Qmusic: “Nu kan ik eindelijk met mijn kinderen op vakantie”

ShowbizzQ-dj’s Maarten en Dorothee hebben woensdagochtend uitgepakt met een serieuze stunt. Elke beller die tussen 7 en 9 uur tijdens de ochtendshow live op Qmusic kwam, kreeg van het duo namelijk een bitcoin. Uiteindelijk werden vijf luisteraars in één klap een flink pak rijker. De cryptomunt was gedurende de uitzending namelijk zo'n dikke 20.000 euro waard.

Luisteraar Wendy uit Niel was woensdagochtend de eerste winnaar van de actie ‘Elke Beller Wint… Een Bitcoin’. Toen Wendy het goede nieuws te horen kreeg, schreeuwde ze het uit: “Ik weet nog niet wat ik met het geld ga doen, maar wij zijn net getrouwd. Dus dit is zo'n mooie kers op de taart! Ik heb denk ik meer dan 200 keer gebeld.” Tijdens de uitzending was de echtgenoot van Wendy nog aan het werk, maar gelukkig kon ze haar vreugde wel delen met haar vier kinderen. “Ja, drie jongens en een meisje", klonk het trots aan de telefoon.

Verwarring in de studio

Veel tijd om te bekomen had Wendy echter niet. “Het zijn examens dus ik moet mijn kinderen zo dadelijk naar school brengen. Aangezien Wendy vier kinderen heeft, was Dorothee wel benieuwd naar hoe ze deze ochtend de tijd gevonden had om zo vaak naar te studio te bellen. “Ik ben blijven bellen terwijl ik mijn kinderen wakker gemaakt heb. Mijn oudste zoon heeft zich vervolgens eventjes ontfermd over mijn andere kinderen.”

Voor het duidelijk werd dat Wendy de Bitcoin won, was er wel eventjes verwarring in de studio. Maarten en Dorothee kregen naast Wendy namelijk ook nog een tweede beller aan de lijn. Uiteindelijk bleek het om Luc Vancoillie, de papa van Maarten, te gaan. En dat was niet het eerste flauwe mopje dat de Q-dj deze ochtend uithaalde. De eerste beller die vandaag de studio bereikte was namelijk Leon, het zoontje van Maarten.

Fiets voor de kinderen

Naast Wendy hebben nog vier andere luisteraars een bitcoin gewonnen. Luisteraar Nicky uit Boom ontcijferde in de BLOX-app bijzonder snel het telefoonnummer waarmee de studio rechtstreeks bereikt kon worden. Nicky deed aan een straf potje kansberekening en raadde de laatste 3 cijfers van het telefoonnummer. Na zo’n 15 keer gokken bereikte hij de studio van Maarten en Dorothee. Als gevolg won ook hij een cryptomunt. “Zo snel! Hoe heb je dat gedaan?”, vroeg Q-dj Dorothee Dauwe zich af. En ook Maarten was onder de indruk. “Nog maar drie cijfers te raden? Hoeveel opties zijn dat wel niet?” Luisteraar Nicky bleef er op zijn beurt redelijk nuchter onder. “Gewoon veel geluk gehad.” In tegenstelling tot Wendy heeft Nicky wél al een idee wat hij met zijn bitcoin gaat doen. “Een deel ga ik opnemen om voor mijn kinderen een nieuwe fiets te kopen. Het andere deel ga ik beleggen”, klinkt het bij de luisteraar.

Ook luisteraar Ylian (21) uit Dworp is een bitcoin rijker. Al was er opnieuw even verwarring in de studio, want Ylian dacht dat hij verkeerd verbonden was. Hij kreeg Joe-dj’s Sven en Anke aan de lijn, maar natuurlijk zaten Maarten en Dorothee mee in het complot en was het een grap. “Ons mopje is een beetje te goed gelukt. Veel mensen hadden het niet door", vertelde Maarten achteraf tijdens de uitzending. De Q-dj’s hadden wel nog een mooi cadeau om het goed te maken. Zo mag ook Ylian zichzelf de trotse winnaar van een bitcoin noemen. “Ik ga hem nog eventjes bijhouden, want ik geloof dat de waarde in de toekomst nog gaat stijgen. Vervolgens wil ik hem gebruiken als startkapitaal om naar Frankrijk te verhuizen en daar te gaan leven in de bergen."

Verder won ook luisteraar Conan, afkomstig uit Genk, op woensdag een bitcoin. Al moest hij wel even de wachtmuziek doorstaan... Na zo’n zeven minuten werd het geduld van Conan gelukkig wel beloond. “Het is gebeurd. Je hebt een bitcoin gewonnen", laat Maarten hem weten. Het geld dat hij kan innen, komt alvast goed van pas: hij vergat namelijk zijn vriendin en zijn moeder een cadeautje voor moederdag te kopen.

1.338 telefoontjes

De vijfde luisteraar die een bitcoin won, was Anika uit Hasselt. Luisteraar Anika is alleenstaande mama en kan dankzij haar bitcoin éindelijk eens met haar kinderen op vakantie. Wanneer ze het goede nieuws te horen krijgt, begint Anika meteen te huilen van geluk. “Ik ben om 7 uur begonnen met op dat groene telefoontje te drukken en ik ben er niet mee gestopt tot nu.” Uiteindelijk had Anika 1.338 telefoontjes nodig om de Q-dj’s aan de lijn te krijgen.

Net zoals luisteraar Wendy heeft ook Anika de hulp van haar kinderen ingeschakeld. “Toen het tijd was om naar school te rijden, heb ik mijn kinderen verder laten bellen." Anika wil het geld van haar bitcoin nu gaan gebruiken om met haar kinderen op vakantie te gaan. “Daar ben ik al heel lang voor aan het sparen en nu kan ik het eindelijk doen." Ze vervolgt: “Ik ben alleenstaande mama en financieel is het echt enorm zwaar." Vervolgens vertelt Anika dat ze naast een voltijdse job ook nog twee andere jobs heeft. “Ik kom net rond. Dit verandert mijn leven volledig.”

Op twee uur tijd hebben Maarten en Dorothee dus vijf luisteraars gelukkig gemaakt. In totaal probeerden luisteraars maar liefst 7,4 miljoen keer om binnen te geraken in de ochtendshow van de twee Q-dj’s Maarten en Dorothee. De actie is dan ook een gigantisch succes. Maarten en Dorothee reageren zelf overdonderd: “Wow, dit is écht gestoord. Vorig jaar, tijdens ‘Elke Beller Wint… Een Auto’ kregen we 1,9 miljoen oproepen binnen. Toen vielen we al van onze stoel. Nu kreeg het callcenter bijna 4 keer zoveel telefoontjes binnen. Dit overtreft echt al onze verwachtingen.”

