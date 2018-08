Sinéad O'Connor wil een 'ontslagbrief' van de paus: "Misschien wil Kanye dan met mij samenwerken" TK

17 augustus 2018

12u19

Bron: ANP 2 Showbizz Sinéad O'Connor heeft paus Franciscus gevraagd om haar een officieel excommunicatiecertificaat te overhandigen, zodat ze het kan gebruiken om rappers over te halen om met haar samen te werken. Volgens haar zou dat haar erg 'cool' doen lijken.

De Ierse zangeres werd in 2013 geëxcommuniceerd door paus Benedictus, waardoor ze officieel geen lid meer is van de katholieke kerk, maar zegt daar nooit een officieel bewijs van te hebben gekregen. Ze vraagt nu aan de huidige kerkvorst om een 'ontslagbrief' voor haar mee te nemen wanneer hij binnenkort Ierland bezoekt.

"Ik heb het Vaticaan meerdere malen om een certificaat gevraagd dat ik dan met trots aan mijn kleinkinderen kan tonen om te bewijzen dat Ratzinger (paus Benedictus) en zijn voorganger (paus Johannes Paulus II) mij excommuniceerden", schrijft ze in een open brief aan Franciscus. "Kunt u alstublieft regelen dat het wordt meegebracht in het vliegtuig en misschien gepresenteerd wordt aan mij?"

Coolste in de muziekindustrie

De Nothing Compares 2 U-zangeres hoopt dat het certificaat haar zal helpen om in de smaak te vallen bij rappers om samen muziek te maken. "Alle muzikanten zijn op zoek naar de Parental Advisory Sticker (een waarschuwing voor grof taalgebruik) - het is het coolste in de muziekindustrie", grapt ze. "Maar een excommunicatiecertificaat zou 2Pac eruit laten zien als (de Ierse easy-listeningzanger) Daniel O' Donnell", aldus O'Connor. "Misschien wil Kanye dan wel muziek met mij maken."

Sinéad, die haar naam intussen veranderd heeft naar Magda Davitt, werd in 2013 uit de kerk gezet nadat ze de paus meermaals schoffeerde. Zo scheurde ze in 1992 een foto van Johannes Paulus II in stukken op de Amerikaanse televisie en sprak openlijk over haar twee abortussen. De druppel kwam er in 1999, toen ze zich tot priester liet wijden in de Latin Tridentine Church, een rooms-katholieke splintergroepering. Ze zou daarvoor 200.000 dollar betaald hebben.