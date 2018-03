Sinéad O'Connor maakt zoveelste comeback na psychische problemen TC

26 maart 2018

13u45 0 Showbizz Zangeres Sinéad O'Connor kondigde twee Amerikaanse concerten aan. Daarmee keert de Ierse terug nadat ze enkele maanden uit beeld verdween om een nieuwe depressie te overwinnen.

De ster zal op 24 en 25 april optreden in de Music Hall in Portsmouth, New Hampshire en in de Academy of Music in Northampton, Massachusetts. Haar management gaf aan dat er nog nieuwe concertdata bij kunnen komen. Sinéad wil in Amerika enkele kleinere concerten geven om haar band met het publiek te herstellen. Ze zal dit doen onder haar nieuwe naam Magda Davitt, die ze aannam om de band met haar familie (volgens haar de bron van haar problemen) te breken. Vorig jaar kwam de zangeres nog in het nieuws met een openhartig interview bij Dr Phil dat volgde na een onthutsende video die ze op de social media had gepost. Daarin vertelde de zangeres dat ze met zelfmoordneigingen kampte. In het interview met Dr Phil praatte ze over haar mentale problemen en gaf ze aan dat ze een break zou inlassen om meer beter te worden. Het lijkt erop dat die er nu opzit en dat de zangeres zich weer sterk genoeg voelt om haar oude leven weer op te pikken.