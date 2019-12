Sinds z’n dip leert Bart Schols oprecht te genieten: “Mijn fiere pleegouders in de zaal zien zitten... Dat doet zoveel deugd” Redactie

11 december 2019

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik ben niet meer bang om af te gaan. Dat leer je wel als je, zoals ik, één en ander heb meegemaakt.” ‘De Afspraak’-presentator Bart Schols (45) heeft na dertien jaar z’n twijfels aan de kant geschoven, en zit nu zelfs in de finaleweken van ‘De Slimste Mens’.

Zolang Bart van maandag tot donderdag ‘De Afspraak’ presenteerde - wat hij nu nog slechts deeltijds doet - was deelnemen aan de VIER-quiz sowieso een mission impossible. Maar Erik Van Looy bleef het jaar na jaar proberen, en heeft zo aangetoond dat de aanhouder uiteindelijk echt wel wint. “Het is geen toeval dat Erik zoveel mensen kan overtuigen”, zegt Bart. “Hij pakt het zo goed aan. Heel persoonlijk, professioneel en charmant. Zodra ik de deur op een kier zette, nodigde hij me uit voor een etentje, hier in Aarschot.”

Wat deed jou dan beslissen om na al die jaren toch ‘ja’ te zeggen? Gaf ’t etentje de doorslag?

Nee, ik voelde wel aan dat ik er dit jaar voor het eerst meer voor openstond. Dat heb ik ook gezegd in de studio. Weet je, ik ben niet bang meer om af te gaan. Je kwetsbaar durven ­opstellen, da’s belangrijk in ’t leven, hé. Dat leer je wel, als je al één en ander hebt mee­gemaakt.

Maar er komt toch wel wat druk bij kijken. Je presenteert een debatprogramma op Canvas, en dus zijn de verwachtingen hooggespannen.

Ach, die druk van buitenaf... Het kan me allemaal niet meer schelen. Ik weet wat ik kan, en doe m’n uiterste best voor m’n job. So what als ik er na de eerste aflevering al had uit ­gelegen. Veel belangrijker was dat ik er zat. En recht voor mij m’n fiere pleegouders in de zaal zag toekijken. Dat deed zoveel deugd.

Had je je goed voorbereid voor je in het spel stapte?

Eerlijk? Já. Ik ben competitief ingesteld, en ik wou winnen. Zo heb ik bijvoorbeeld de speelkaarten met ‘Slimste Mens’-vragen verzameld. En een atlas gekocht. En ik heb aan een collega, die net afgestudeerd is als geschiedkundige, gevraagd om de grote gebeurtenissen in het verleden op te lijsten. Hij gaf me tweehonderd items! Die ik dus ook niet allemaal kon doornemen. Maar ik heb me wel geamuseerd en het mooie is dat er een nieuwe liefde voor geschiedenis in mij is ontwaakt.

Deed het ook deugd, dat warme bad in de ‘Slimste Mens’-studio? Een jaar geleden worstelde je immers met mentale problemen.

(behoedzaam) Op dit moment is het oké met mij. Ik neem m’n tijd. Ik ga elke week naar m’n therapeut en neem m’n medicatie. Maar ‘De Slimste Mens’ is inderdaad een leuke ervaring, die ik mag delen met de mensen die ik graag zie. Dat maakt deel uit van die kleine dingen, waar ik nu weer van leer te genieten. Begin dit jaar was dat een stuk moeilijker.

Wil je met je deelname bewijzen dat je er bovenop bent nu?

Ik wil helemaal niets bewijzen. Ik geniet. En ben trots. Want waar ik nu ben, is niet te vergelijken met waar ik begin 2019 stond. Dat was niet goed.