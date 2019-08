Exclusief voor abonnees Sinds de geboorte van Lisa-Marie staat Lindsay anders in het leven: “Het is alsof ik een nieuwe persoon ben” TB

10 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Lindsay (40) bracht vorige week een nieuw album uit, ‘Samen’, een plaat met veelzeggende en betekenisvolle liedjes. “Echt over het leven”, aldus Lindsay in een interview met het blad Primo. “Over de toekomst en over hoe snel de tijd wel vliegt. Sinds mijn dochtertje Lisa-Marie is geboren, nu anderhalf jaar geleden, sta ik daar veel meer bij stil dan vroeger.”

‘Samen’ is een album met alleen maar duetten. Lindsay zingt onder meer samen met Laura Lynn, De Romeo’s, Jan Smit, René Froger, Luc Steeno en broer Christoff. “Er staat één uitzondering op”, zegt de blonde zangeres. “Een triootje. (lacht) Met Lisa Del Bo en Sasha Rosen. Het was echt heel fijn om deze plaat te maken. En ik krijg alleen maar goeie reacties. Het is mijn negende album. Op elf jaar. Dat begint te tellen, hé. (mijmerend) De tijd vliegt.”

Daar zing je ook over met Bart Herman, in het liedje ‘De Klok Tikt Door’.

Dat is echt een speciaal nummer. Bart heeft een prachtige stem en weet hoe hij een gevoelige snaar moet raken. In ‘De Klok Tikt Door’ hebben we het over de wereld in verandering. Over het klimaat, de toekomst en wat er op ons afkomt. Een tekst met heel veel waarheid. Ja, een liedje met een boodschap. Het is vijf voor twaalf; we moeten zélf ingrijpen.

