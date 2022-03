Simonneke bedroog Frank met kolonel Vandesijpe uit ‘De Kampioenen’: is dit het einde van het oerkoppel in ‘Thuis’?

TVEr is zwaar stormweer op komst in ‘Thuis’. In de aflevering van woensdag werd duidelijk dat Simonne haar Frank heeft bedrogen met ene Dirk. Als haar ‘Baby’ dat ontdekt, zou het na 26 seizoenen wel eens over & out kunnen zijn voor het oerkoppel in soapland. Sommige kijkers zijn er nu al zeker van dat de breuk er gaat komen, omdat ze een verborgen hint hebben ontdekt.

Dat er ‘iets’ gebeurd was aan boord van de exotische cruise die Simonne (Marleen Merckx) had gewonnen, werd vorige week al meteen duidelijk bij haar thuiskomst. Zonder dat Frank (Pol Goossen) het kon horen, fluisterde reisgezel Tania (Katrien De Becker) haar toen toe: “Hé Simonne, what happened on the cruise, stays on the cruise, hé.” Waarna de stille Simonne alleen maar dankbaar knikte. Wat er echter geheim moest blijven en wat Frank niet mocht weten, bleef nog een paar afleveringen onduidelijk.

Volledig scherm Simonneke ging vreemd op cruise. © VRT

Dinsdag speculeerde roddeltante Angèle (Lut Hannes) nog dat Simonne en Tania misschien wel een lesbisch avontuurtje hadden beleefd. Pas in de aflevering van woensdag kwam uit dat Simonne een scheve schaats had gereden met Dirk, een van de andere opvarenden op de cruise. “Ik heb niks meer van Dirk gehoord”, zei ze tegen Tania, die perfect op de hoogte is van de amoureuze uitspattingen van haar huisgenote. Simonne wilde het hoofdstuk met Dirk afsluiten en wiste daarom de foto van de man in kwestie uit haar gsm. Einde verhaal? Volgens nogal wat kijkers is het dat zeker niet.

Ron Cornet

Volledig scherm Ron komt in beeld. © VRT

Enkele alerte soapliefhebbers merkten op hun fansites immers op dat ze de man op de foto die Simonne in ‘Thuis’ toonde, herkenden. “Is dat niet kolonel Vandesijpe uit ‘F.C. De Kampioenen’?”, vroeg iemand op het officiële ‘Thuis’-account.

“Ja, dat is Ron Cornet, een superacteur die vroeger ook in ‘Wittekerke’ meespeelde”, vulde een ander online aan. En die keuze werd geïnterpreteerd als een gouden tip van de tv-makers dat het verhaal van Simonne en haar minnaar nog niet is uitverteld. “De keuze van Ron voorspelt het verdere verloop van deze verhaallijn”, staat er. “Want dat er voor die foto geen figurant werd ingehuurd, maar wel zo’n goede acteur, wil alleen maar zeggen dat die acteur binnenkort nog in het verhaal zal opduiken en voor gedoe zal zorgen. Het slippertje van Simonne krijgt sowieso nog een serieus staartje.”

“Die man komt binnenkort roet in het eten strooien”, besluit iemand. “Frank gaat nog verschieten en alles zal uitkomen. En dan zou dit wel eens het einde kunnen zijn van Frank en Simonne in ‘Thuis’”, staat er ook.

Volledig scherm Frank en Simonneke © VRT

Simonne is met Dirk trouwens niet aan haar proefstuk toe. Het personage beleefde in het verleden al meermaals een slippertje. Ook al was ze samen met Frank, toch dook Simonne de voorbije 26 jaar ook al in de koffer met Vercammen (Sjarel Branckaerts), Mo (Noureddine Farihi), Luc (Mark Willems), Jean-Marie (Ben Segers), Herman (Jos Dom) en Waldek (Bart Van Avermaet).

Dat actieve lijstje wordt nu dus aangevuld met Dirk. Wordt dit het slippertje te veel voor Simonne?

