Simone Ashley vertelt over intimiteitstraining ‘Sex Education’: “We keken naar hoe slakken paren”

Actrice Simone Ashley (27) speelde net voor haar rol in de populaire Netflix-serie 'Bridgerton' mee in een andere serie, namelijk 'Sex Education'. Ze vertelde hoe de intimiteitstraining er achter de schermen aan toeging. "Voor de intieme scènes bestudeerden we dieren", klinkt het in de podcast 'The Envelope'.

De Britse actrice Simone Ashley is wereldwijd doorgebroken dankzij haar rol als Kate Sharma in het tweede seizoen van de hitserie ‘Bridgerton’. Maar voordien speelde ze mee in de reeks ‘Sex Education’ als Olivia Hanan.

De actrice maakte een wel heel verrassende onthulling over het filmen van de reeks. Ze deelde een kijkje achter de schermen van de intimiteitstraining van de serie. Spoiler alert: het heeft niets te maken met ‘menselijke seks’. Ashley liet in de podcast ‘The Envelope’ van de ‘Los Angeles Times’ weten waarom de castleden slakken moesten zien paren, voordat ze intieme scènes - seksscènes - gingen filmen. “We hebben de beweging van verschillende dieren onderzocht. We deden dat om verschillende snelheden of verschillende seksualiteiten weer te kunnen geven. We konden daardoor ook zien hoe sensueel iets zou kunnen zijn”, aldus Ashley. “We keken onder andere naar hoe slakken paren.”

Het bekijken van de paringsroutines van dieren moest zorgen voor de nodige inspiratie voor de acteurs. “Als we een echte sensuele, langzame scène moeten filmen, zeiden we: ‘Oh, het is net de slak’.” De actrice vervolgde dat het zo ook met andere dieren in zijn werk ging. “Hoe honden of chimpansees paren, het is steeds een heel andere stijl.”

Volledig scherm Bridgerton seizoen 2: Kate Sharma (Simone Ashley) in de armen van Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). © Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Sex Education

De Netflix-serie ‘Sex Education’ gaat over een zestienjarige jongen, Otis, die seksueel onervaren is. Zijn moeder is sekstherapeute en weet dan weer alles over intimiteit. Otis merkt aan zijn medestudenten dat er nog heel wat onduidelijkheid is rond seks en besluit uiteindelijk om samen met medeleerling Maeve tips aan hen te geven. Hij geeft sekstherapie op school, voor geld. De reeks heeft zijn succes voornamelijk te danken aan het feit dat het maatschappelijke problemen bespreekbaar maakt. Kijkers kunnen zich heel gemakkelijk in een personage verplaatsen. Er komen ook taboes aan bod en de reeks bevat de nodige portie humor.

Er zijn momenteel drie seizoenen van ‘Sex Education’ te bekijken op het streamingplatform Netflix. Simone Ashley zal echter niet terugkeren in het vierde seizoen. In de Britse talkshow ‘This Morning’ werd haar deze vraag gesteld, waarop ze antwoordde: “Nee, ik ben nu een ‘Bridgerton’-meisje.” De kans is wel vrij groot dat we haar zullen terugzien - aan de zijde van Viscount Bridgerton (Jonathan Bailey) - in een volgend seizoen van ‘Bridgerton’. Aan ‘Teen Vogue’ vertelde ze het volgende: “Ik kijk er echt naar uit om met Johnny in het derde seizoen te stappen en het liefdesverhaal van Kate en Anthony verder te vertellen.”

