Simon Nuytten van Bazart openhartig over haarverlies: “Al 7 jaar een enorme impact op mijn leven”

“Er moet me toch even iets van het hart. Mijn haar is eraf. Dat is uiteraard wel duidelijk te zien. Dit is niet zomaar ineens. Ik kamp al 7 jaar met problemen betreffende mijn ‘kaalheid’”, steekt de Bazart-gitarist, tot voor kort steevast met lange lokken, van wal. Vervolgens vertelt de muzikant dat hij zijn haarverlies al jaren probeert te verbergen. Verder heeft hij er ook maar met een select groepje over durven babbelen. “Ik weet dat dit misschien stom klinkt en ik weet ook dat er veel ergere dingen zijn in het leven. Wat absoluut het geval is. Maar toch had dit een enorme impact op mijn leven.”