Simon Cowell weer naar ziekenhuis na val met e-bike

Vergeten Engels liedje van Toon Hermans teruggevon­den

Op een tape in het Nederlands Jazz Archief is een totaal vergeten Engelstalig liedje van de hand van de Nederlandse cabaretier Toon Hermans (1916-2000) teruggevonden: 'The sun is out'. Het liedje is in 1970 één keer door de zanger Jerry Rix gezongen in een televisieshow, maar daarna nooit meer.

31 januari