Silvy De Bie ondergaat ooroperatie en moet twee maanden revalideren

“Het was een succes", schrijft ze over de operatie in een post op Instagram. “Nu moet ik een tweetal maanden revalideren. Daarna kan ik eindelijk weer het podium op.” De zangeres heeft al een aantal jaar last van otosclerose, een aandoening waarbij botjes in de oren verkalken, met slechthorendheid of in het slechtste geval zelfs doofheid tot gevolg.