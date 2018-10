Silvy De Bie: “Ik sta zeker open voor een nieuwe liefde, maar...” Jan Ruysbergh

26 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik kom amper buiten, mijn sociaal leven is momenteel nul komma nul”, zegt Silvy De Bie (37) in Dag Allemaal. Haar succesvolle comeback als zangeres heeft een schaduwzijde. En die laat zich vooral voelen op liefdesvlak.

Op 23 december moeten kerstfans in de Lotto Arena zijn voor ‘The Christmas Show’. Volgens de makers belooft dat de ‘allergrootste kerstshow van West-Europa’ te worden en als we de cast bekijken zou dat wel eens goed kunnen: Paul Michiels, Ian Thomas, Tinne Oltmans, Wim Soetaer, Ludo Hellinx, Hans Peter Janssens en last but not least Silvy De Bie. “Het is wat vroeg om al in kerststemming te komen, maar ik vind het wel leuk”, zegt Silvy. “Wij zijn thuis christelijk opgevoed en Kerstmis is voor ons altijd een belangrijke dag. Ik zing ook heel graag kerstliedjes.”

2018 was voor jou een topjaar, met ‘Liefde Voor Muziek’ en je eerste soloalbum.

“Ik ben keiblij, want het was toch even spannend. Ik had bij ‘Liefde Voor Muziek’ hele toffe collega’s die mij aangemoedigd hebben om eindelijk dat album te maken. ‘Babybird’ is dan ook een heel persoonlijk album geworden.”

Met een totaal andere muzikale stijl dan de dance van Sylver.

“Klopt. Sylver doe ik al zo lang, dat gaat bijna op automatische piloot. Ik ben blij dat mensen nu gezien hebben dat ik ook nog iets anders kan. De combinatie vind ik heel fijn. Binnenkort geef ik in Wilrijk voor een beperkt publiek een showcase met mijn liveband. Het is de ­bedoeling dat we daarna op tournee gaan.”

Je hebt op dit album ook je pijnlijke verleden van je afgeschreven.

(knikt) “Ik werd in mijn jeugd keihard gepest en die verhalen hebben veel losgemaakt bij mensen. Het deed enorm deugd om die nummers te maken. Voor mij was dat een pure afrekening met alle shit die ik meegemaakt heb. Zelf heb ik het intussen allemaal verwerkt, maar ik hoor nu van andere mensen dat ik hen de kracht heb gegeven om ook door te gaan. Dat is plezant.”

Heb je de pestkoppen van toen intussen nog gezien of gehoord?

“Neen, die durven niets meer te zeggen tegen mij. Maar ik heb ze vergeven. Anders had ik nooit de inspiratie gehad om dit album te maken.”

2018 is dus een kanteljaar voor jou. Ook in de liefde?

“Jammer genoeg nog niet. Dat kantelmoment mag anders wel komen! (lacht) Maar ik heb het zo druk dat ik geen tijd heb om een man te leren kennen. Ik kom amper buiten, mijn sociale leven is nul komma nul. In de weekends zitten we met Sylver bijna altijd in het buitenland, in de week zorg ik voor mijn dochter Noor die nu bijna elf is. Ik weet niet wanneer er een nieuwe man in mijn leven zal komen, maar ik sta er wel voor open. Voor Noor hoeft dat nog niet snel te zijn. Zij is blij dat ze mama voor haar alleen heeft.”

De recent overleden Walter Capiau was ooit jouw ontdekker. Hoe raar was het om de beelden van jou en Walter Capiau in ‘De Kinder­academie’ terug te zien?

“Dat was wel lastig, want de mensen vragen dan altijd hoe Walter voor mij was. Ik kan enkel voor mezelf spreken, maar ik heb nooit iets vervelends met ­Walter meegemaakt.”

Hij kuste jou, net zoals de andere kinderen, bij wijze van begroeting wel op de mond.

“Ja, dat zijn pijnlijke dingen. Maar nogmaals, ik heb alleen maar goeie herinneringen aan Walter. Hij heeft me begeleid toen ik mijn eerste stapjes in de showbizz zette. En dat zal ik nooit vergeten.”

‘The Christmas Show’ speelt op 23 december in de Lotto Arena. Tickets via www.deepbridge.be.