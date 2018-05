Silvy De Bie: "Ik moest stoppen met school omdat ik zo hard gepest werd" DBJ

24 mei 2018

12u13

Als Silvy Melody was Silvy De Bie (37) destijds het eerste kindsterretje van Vlaanderen. Je zou denken dat ze daarom enorm populair zou zijn op school, maar het tegendeel is waar. Sylvie werd erg gepest op school.

Silvy De Bie werd destijds ontdekt als Silvy Melody tijdens Walter Capiau's show 'De Kinderacademie', een entertainmentprogramma door kinderen op VTM. Ze was het eerste kindsterretje van Vlaanderen, maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten werd Silvy daardoor erg gepest op school. "Ik denk dat het alles te maken had met jaloezie", begint Silvy op Radio 1. "Ik was iets raars, kinderachtig in de andere meisjes hun ogen. Dat leidde tot verbaal en fysiek geweld, niet alleen bij de kinderen, maar ook bij leerkrachten."

Silvy herinnert zich nog een specifiek geval op de middelbare school. "Ik had toen een taak niet afgemaakt en de leerkracht nam me mee op de gang en begon ontzettend hard tegen me te roepen. 'Wie denk je wel dat je bent?', riep hij en 'Het wordt tijd dat je van je troon komt' en dat terwijl alle kinderen langsliepen in de gang." Silvy veranderde toen van school, maar ook daar werd het niet beter. "Zelfs de directie kwam niet tussen en op de andere school was het eigenlijk hetzelfde. De pesterijen hebben er voor gezorgd dat ik mijn school niet heb afgemaakt."

The Voice Kids

Het pestgedrag heeft een blijvende invloed gehad op Silvy's leven. "Het vormt je karakter en ik ben er erg teruggetrokken en onzeker van geworden, naïef ook. Het heeft een impact op de rest van je leven." Het dochtertje van Silvy zou graag meedoen aan 'The Voice Kids', maar die boot houdt de zangeres nog even af. "Of het met die pesterijen te maken heeft weet ik niet, maar ik weet het toch niet zo goed met die talentenshows. De teleurstelling als het tegenvalt zou bij mij groter zijn dan bij haar, denk ik."