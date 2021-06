Silvy De Bie heeft ernstige problemen met gehoor: “Alsof ik constant met water in m’n oren zit”

De Bie lijdt al vier jaar aan otosclerose, een genetische aandoening waarbij de botjes in haar oor verkalken. “Normaal gezien zou ik rond deze periode geopereerd worden, maar omdat ik nu weer mag gaan optreden, na zo’n lange tijd van inactiviteit, hebben we beslist om de ingreep uit te stellen tot begin 2022", vervolgt ze in De Zondag. “Nadien moet ik namelijk twee maanden revalideren. Als die operatie slaagt, krijg ik mijn gehoor terug.”

De zangeres heeft door de aandoening het gevoel alsof er constant water in haar oren zit. “Alsof ik in een visbokaal leef. Ik hoor mezelf heel luid, waardoor ik nu altijd zachtjes praat. En ik hoor anderen slecht, vooral lage stemmen. Maar de stilte is eigenlijk het ergst, die hoor ik het luidst in mijn hoofd. Alsof er een zware stoomboot voorbijvaart. Vrolijk word je daar niet van. Bovendien is zo’n operatie niet zonder risico. De angst zit er wel in bij mij.”