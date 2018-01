Sigur Rós brengt twee nummers uit 'Black Mirror' uit EVDB

De IJslandse postrockband Sigur Rós heeft twee nummers gemaakt voor de aflevering 'Hang The DJ' van het nieuwste seizoen van de Netflix-serie 'Black Mirror'. Die nummers hebben ze nu uitgebracht.

'Hang The DJ' is zonder twijfel de meest populaire aflevering uit het vierde seizoen van de gigantisch populaire Netflix-serie 'Black Mirror'. De aflevering draait rond een soort van futuristische dating-app. Sigur Rós maakte twee liedjes voor de soundtrack van deze aflevering en die nummers hebben ze nu ook volledig uitgebracht. 'Match' en 'End' zijn vanaf nu onder andere via Spotify te beluisteren.