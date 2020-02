Sigrid Spruyt eerlijk over huwelijk met Raymond van het Groenewoud: “Het is een periode van hartzeer” SDE

14 februari 2020

06u00

Bron: FrisseDuik 0 Showbizz In de Nederlandse reportagereeks ‘Frisse Duik’ wordt ex-nieuwsanker Sigrid Spruyt (55) geïnterviewd over de ijsberenclub waar ze lid van is. In het gesprek gaat het kort ook over haar huwelijksproblemen met de jarige Raymond van het Groenewoud (70). “Een man op drift”, beschrijft ze hem.

In de Nederlandse reportagereeks worden ‘gepassioneerde openwaterzwemmers’ - bij ons ‘ijsberen’ genoemd - geïnterviewd. In de meest recente aflevering, die zich afspeelt in Deurne, komt een bekend gezicht voorbij: ex-nieuwsanker Sigrid Spruyt. Het gesprek gaat grotendeels over de geneugten van het zwemmen in open water, maar Sigrid heeft het kort ook over haar echtgenoot, Raymond van het Groenewoud.

Zo beschrijft ze haar gezinssituatie: “Ik ben getrouwd met een Belgische muzikant met Nederlandse roots: Raymond van het Groenewoud. Een man op drift.” Een bijzondere woordkeuze, maar later lijkt Sigrid ook te impliceren dat het rommelt in haar huwelijk. “Ik zit in een moeilijke periode in mijn leven", vertelt ze. “Een overgangsperiode, dat is altijd een moeilijke periode. Maar het is ook een periode van hartzeer.” Troost vindt ze in het ijsberen, klinkt het. “Het koude water is een medicijn. Een grote genezer die pijn en verdriet van je afspoelt. Die verdriet wegneemt en je opnieuw levensvreugde brengt. Die je blij maakt, die je verzoent met je lichaam en je leeftijd.”

Het is niet de eerste keer dat er berichten over huwelijksproblemen de kop op steken. Zo’n twee jaar geleden doken er geruchten op dat Raymond zijn oog had laten vallen op een jongere vrouw. De muzikant stak zijn liefde voor vrouwelijk schoon nooit onder stoelen of banken, maar hij zou daarvoor zijn relatie met Sigrid niet willen opblazen. In een gezamenlijk statement klonk het toen: “Wij zijn niet uit elkaar, en gaan ook niet uit elkaar. Of Raymond verliefd is op iemand anders? Raymond is wel vaker verliefd. Maar daar heeft niemand verder zaken mee.”