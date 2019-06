Sigourney Weaver gaat meespelen in de nieuwste Ghostbusters-film DBJ

09 juni 2019

08u27 1 Film Sigourney Weaver (69) heeft een rol in de nieuwe Ghostbusters-film. Dat bevestigt de actrice in het Amerikaanse tijdschrift Parade. Weaver voegt zich bij Bill Murray en Dan Aykroyd, die ook al toegezegd hebben.

“Het wordt te gek om weer met de mannen samen te werken”, zegt de actrice, die in de twee films in de huid kroop van celliste Dana Barrett. Verdere details over de nieuwe Ghostbusters maakte Weaver niet bekend. Wel was al duidelijk dat Juno-regisseur Jason Reitman, de zoon van de regisseur van de oorspronkelijke films, de regie en het scenario op zich neemt. De film moet volgend jaar verschijnen.

Logisch

Murray zei vorige maand al in een interview dat het logisch voor hem was om weer in de huid te kruipen van parapsychologieprofessor Peter Venkman. “De franchise heeft mijn zoons universiteit betaald. We hebben dit ding samen gemaakt en we dragen er zorg voor. Het is iets geweldigs en het was een hele leuke film om te maken.”

De eerste Ghostbusters-film verscheen in 1984 en was destijds een van de meest succesvolle komedies. Vijf jaar later kwam het vervolg uit dat, ondanks gemengde reacties, een van de best bezochte films van dat jaar was. In 2016 werd daarnaast een reboot gemaakt waarbij de hoofdrollen in plaats van door mannen, zoals in de originele films, door vrouwen werden gespeeld. Een groot deel uit de oorspronkelijke cast maakte hierin ook een cameo.