Sien Eggers als Pascalleke en Antje De Boeck als doortje: ook deze BV’s deden auditie voor ‘FC De Kampioenen’

Uma Thurman spreekt steun uit voor vrouwen in Texas: "Ik liet ook abortus uitvoeren"

22 september De Amerikaanse actrice Uma Thurman, bekend van Pulp Fiction en Kill Bill, spreekt haar steun uit voor de vrouwen in de Amerikaanse deelstaat Texas. Daar geldt sinds kort een bijzonder strenge abortuswet. In een opiniestuk dat vandaag in de Washington Post werd gepubliceerd, getuigt ze over haar "donkerste geheim": als jonge vrouw liet ook zij een abortus uitvoeren.