Sien Eggers (67) leed aan borstkanker: “En toen werd het opeens heel stil” DBJ

18 oktober 2018

22u34

Bron: Van Gils en gasten 1 Showbizz Bij actrice Sien Eggers (67) werd twee jaar geleden borstkanker geconstateerd. Dat vertelde ze donderavond in de talkshow ‘Van Gils en Gasten’. De actrice hoopt met haar verhaal vrouwen er toe aan te zetten hun borsten te laten controleren.

Op de ‘Dag tegen Kanker’ kwam Sien Eggers vertellen over de ziekte die haar trof. “Het was twee jaar geleden toen ik er achter kwam”, vertelt de actrice. “Ik ging naar de gynaecoloog en die vroeg of het lang geleden was dat ik een mammografie had laten doen. Dat bleek drie jaar geleden. Ik vind het dan ook een vervelend onderzoek. Het doet een beetje pijn, maar langs de andere kant duur het ook maar vijf minuten. Het probleem is dat je het maar blijft uitstellen, zo’n afspraak.”

“De gynaecoloog begon te voelen en keerde altijd naar hetzelfde plekje terug. En toen werd het opeens heel stil in mij. Ze zei dat ze iets had gevonden dat niet goedaardig was, maar dat het ook niet al te groot was. Toen stond de wereld even stil. Ik dacht alleen ‘ik moet erdoor’. Vroeger zou ik er misschien grapjes over hebben gemaakt, maar dat lukte me niet. Het bijzondere was dat ik nadien hier (bij ‘Van Gils en gasten’, red.) te gast was. Ik heb het toen maar gezegd voor de uitzending omdat het goed deed om het tegen iemand te zeggen.”

De actrice is nu helemaal genezen en komt met het verhaal naar buiten om vrouwen aan te moedigen een mammografie te laten doen. “Ik heb er even over getwijfeld”, zegt ze. “Ik vind het namelijk niet makkelijk om ermee naar buiten te komen, maar uiteindelijk is het belangrijk dat vrouwen het doen. Er kampen ook zo veel vrouwen met het probleem.”

Sien Eggers draait al tientallen jaren mee in het theater en op televisie. Ze speelde onder meer mee in reeksen als ‘In de Gloria’ en ‘Het Eiland’. De actrice doet dit jaar ook mee aan het dansprogramma ‘Dancing With the Stars’ op VIER, dat vrijdag 19 oktober van start gaat.