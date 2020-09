Sieg De Doncker woont bij zijn schoonouders: “Ik help mee op de boerderij” Redactie

20 september 2020

11u22

Sieg De Doncker (31) en Maureen Vanherberghen (32), bekend van het Ketnet-programma 'Helden', vertelden vorig jaar in oktober dat ze een koppel vormden, en gingen niet veel later samenwonen. Al doen ze dat voorlopig niet met hun tweetjes: ze zijn even ingetrokken bij Maureens ouders. Geen gemakkelijke situatie zou je denken, maar het bevalt hen best, vertellen ze in Het Nieuwsblad.

Wegens verbouwingen wonen Maureen en Sieg even bij haar ouders. “Op een boerderij met een zee van ruimte in Hoegaarden”, klinkt het. “Je kan je hier met gemak in je eentje terugtrekken, terwijl je naasten toch ook vlakbij zijn als je gezelschap wil. Dat gaat prima.” Even aanpassen voor een stadsjongen als Sieg. “We wonen hier heel afgelegen. Er komt echt geen kat. Sieg heeft het hier prima naar zijn zin. Toen er professionele opdrachten wegvielen, hielp hij mee op de boerderij.”

Hij komt prima overeen met zijn schoonouders. “Soms spannen we samen tegen Maureen", lacht hij. Toch is het een tijdelijke oplossing. “We hopen eind dit jaar te kunnen verhuizen naar onze eigen stek in de buurt van Leuven.”