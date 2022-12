Sieg De Doncker en Sandrine André sussen kijkers na heftige scènes in ‘Familie’: “In het echt kunnen we het prima met elkaar vinden”

TV Twee maanden rust deden Kürt Rogiers enorm deugd: “Even uit de routine stappen gaf me frisse moed”

Hoewel Kürt Rogiers (51) slechts twee maanden niet op de set van ‘Familie’ stond, leek het voor de fans een eeuwigheid. “Plots kwam een man al roepend naar mij gelopen. Hij wilde weten wanneer ik terugkwam”, vertelt Kürt in ‘Story’. Nu is Lars eindelijk terug, al is het personage herleid tot een hoopje ellende. Maar gelukkig is dat fictie. In de echte wereld lacht het gezinsgeluk Kürt toe. Een openhartig gesprek over de liefde voor zijn personage, zijn vrouw Els en zijn twee dochters Lola (17) en Merlijn (14). “Het turbulente leven van Lars, ik zou dat niet kunnen verdragen.”

4 november