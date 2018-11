Sieg De Doncker biecht geheim op: “Ik heb nooit durven toegeven dat ik dyslexie heb” KD

16 november 2018

15u20

Bron: Qmusic 0 Showbizz Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn lanceerde speciaal voor Rode Neuzen Dag een podcast: ‘De Klas van Sam’. Deze week nodigde hij Sieg De Doncker uit in Campus Redingenhof in Leuven, waar het tv-gezicht als sportleerkracht werkte. Hij praat openhartig over zijn tijd op de schoolbanken en het geheim dat hij toen verborg. “Ik heb nooit durven toegeven dat ik dyslexie heb”, vertelt hij.

“Niemand gaat dat bijna weten van mij, maar er is bij mij dyslexie geconstateerd. Ik heb dat niet in extreme vorm. Ik lees alleen wat trager en maak fouten”, vertelt Sieg openhartig aan Sam. “Ik zat in het derde leerjaar en we hadden dictee. De juffrouw las voor en ik moest schrijven, maar dat ging allemaal te snel voor mij. Ik kon geen twee dingen tegelijk. Ik ben getest en ik heb dus dyslexie.”

Sam vraagt aan Sieg hoe hij daarmee omging op school. “Je wilt dat niet toegeven, want je wil niet anders zijn dan andere leerlingen. Je probeert niet op te vallen, want speciaal wordt vaak afgestraft. Ze vroegen dan in de les: ‘Wie heeft er dyslexie?’ Ik keek rond en niemand stak zijn hand op, dus ik deed dat ook niet. Je moest dan ook in een andere klas gaan zitten tijdens examens. Ik wou dat niet, want dan was ik weer ‘de speciale’. Tot ik op deze school kwam, want toen staken zes leerlingen hun hand op bij de vraag of iemand dyslexie had. Pas dan heb ik het durven zeggen. Ik heb er mij nooit proberen achter te verschuilen. Ik heb gewoon geprobeerd een manier te vinden om er mee om te gaan.”