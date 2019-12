Sieg De Doncker beleefde een zware liefdesbreuk voor zijn relatie met Maureen: “Dat was een dolk die in mij was gestoken en is blijven zitten” KDL

03 december 2019

17u00

Bron: Qmusic 0 Showbizz Sam De Bruyn liep voor zijn laatste Meeloper-podcast van dit seizoen mee met kinderheld, vriend van alle tachtigjarigen en lief van Qmusic-dj Maureen Vanherbergen: Sieg De Doncker. De twee hadden het al lopend over de oude liefdes van Sieg die zijn hart braken, de kwellende eenzaamheid die daarmee gepaard ging en het feit dat hij gruwelt van de term BV-koppel.

Op 19 oktober maakten Sieg en Maureen bekend dat ze een koppel vormen. Tot nu toe spraken noch Sieg, noch Maureen, openlijk over hun relatie, maar bij Sam klapte Sieg wel uit de biecht. Zo vroeg Sam Sieg of het niet raar is om een relatie te hebben met iemand die ook bekend is. “Dat is raar, en je wilt dat ook precies niet omdat je weet wat een lastige wereld dat is. Je komt in de ‘boekskes’ en iedereen wil erover schrijven en mensen begonnen het ook te weten, dus we dachten: als we het zelf nog willen bekendmaken, moeten we het nu doen”, vertelt Sieg. “Dus hebben we het ook snel met een post gedaan. Maar we willen daar ook niet verder op ingaan. Dat is privé, dat is van ons. Het is geen verplichting van mij om er iets over te zeggen. Maureen en ik gaan ooit een huis kopen en kinderen krijgen, maar we proberen wel niet te ‘koppel-achtig’ te zijn. Ok, we posten weleens een foto samen, maar dat is het dan ook. Er is het feit dat we allebei voor televisie werken, ja. Je hebt gelijke interesses, je werkt al vele jaren samen, je kent elkaar goed en van het ene kwam het andere en... ‘t is gebeurd. Voor ons is onze relatie niets vreemds. Er kan soms jaloezie zijn omdat iemand iets van werk mag doen wat de andere ook graag wilde doen, maar we zijn daar heel nuchter in.”

Kwellende eenzaamheid

De heren blikten ook terug op het liefdesleven van Sieg voor zijn relatie met Maureen. “Vaak weet je niet of vrouwen voor je kiezen voor wie je bent of voor wat je bent. En dat is lastig. Daar heb ik geluk mee met Maureen. Wij zijn samen naar die bekendheid gegroeid. Je mag me alles vragen over mijn liefdesleven hiervoor, maar dit hou ik liever privé”, vertelde Sieg, die het meteen ook had over eenzaamheid. “Drie jaar geleden, toen mijn ex het had uitgemaakt, ben ik heel eenzaam geweest. Ik had die breuk ook helemaal niet zien aankomen. Ik heb geen antwoorden gekregen, zelfs niet nadat ik vragen stelde. Die was gewoon plots weg. De ene op de andere nacht heeft ze gezegd dat ze weg was, dat ze me bedrogen had met iemand anders en twee weken later zat ze met die persoon in Griekenland. Als je dat niet verwacht, is dat heel hard. Dat was een dolk die in mij was gestoken en is blijven zitten. Ik was droevig, maar kwaad was ik niet. Ik wilde het gewoon begrijpen. Had ik iets mis gedaan? Had ik het kunnen voorkomen? Tot op de dag van vandaag heb ik nog altijd geen antwoord op die vragen. ‘Die kan ik je niet geven’, vertelde ze mij toen we een jaar na de breuk nog een afspraken. Dan moet je loslaten. En dat is moeilijk, want ik heb haar graag gezien. Ik zag mezelf daar een huis mee kopen, kinderen maken, oud mee worden. En dat wordt dan plots van je losgerukt en dat is zot pijnlijk.”

Na die breuk wilde Sieg zich even afsluiten van de wereld. “Ik ben drie maanden naar Australië getrokken om even weg te zijn van alles. Van televisie, van vrienden, van familie. Ik heb daar heel hard van genoten. Ik ben mezelf tegengekomen. Ik ben in het begin heel triest en eenzaam geweest, maar dan heb ik heel leuke mensen leren kennen en toffe dingen meegemaakt en ik ben wel als herboren teruggekomen. Ik kan dat iedereen aanraden, eens drie maanden op je eentje te gaan reizen. Het heeft me bepaalde standpunten in het leven leren relativeren en het heeft me terug een beetje de oude Sieg gemaakt. Die miste ik wel.”

(Lees verder onder de foto)

Televisiewerk

Sieg heeft zich al vaak afgevraagd of hij nog wel in de media wil blijven werken, vertelde hij nog. “Soms vraag ik me af of ik het allemaal opnieuw zou doen. Als ze me zouden zeggen ‘je gaat dit meemaken’, weet ik niet of ik televisie zou maken. Er zijn heel wat voordelen aan bekend zijn, maar ook heel wat nadelen en ik weet niet of het ene opweegt tegen het andere”, zegt Sieg. “Ik zou zo graag eens niet meer bekeken willen worden. Er niet meer fatsoenlijk willen uitzien als ik naar buiten moet. Ik vraag me soms echt af of ik gelukkiger zou zijn mocht ik een normale job hebben. De televisiewereld is een aparte wereld en vaak ook een korte wereld. Vroeger had ik meer last met die werkonzekerheid, en dat is nog steeds, maar ik ben realistischer genoeg om te zeggen dat ik misschien binnen vijf jaar uit de media stap en een andere job ga zoeken.” De kans is zelfs groot dat Sieg dan brandweerman zou willen worden, zegt hij. Al sluit hij een job achter de schermen in de media of een job als leerkracht lichamelijke opvoeding ook niet uit. “Ik ben daarin afgestudeerd en ik heb dat ook ooit gedaan, maar daar is gewoon weinig werk in te vinden. De plekjes van leerkracht L.O. zijn erg gewild.”

Duiken met een walvis

Sieg had het met Sam ook over het feit dat hij zichzelf graag uitdaagt. Zo was hij van plan om een halve marathon te lopen, maar dat vond hij niet genoeg. Toen Sieg een verhaal hoorde over een vrouw die in een rolstoel zat, contacteerde hij haar om te vragen of hij haar niet mocht voortduwen tijdens die halve marathon. De vrouw in kwestie stemde in en zo geschiedde. Sieg liep de 21 kilometer uit in 2 uur en 21 minuten. “We liepen gemiddeld 9 kilometer per uur, dat is absurd”, vertelt Sieg. Maar Sieg heeft nog meer dingen op zijn bucketlist staan. “Ik weet nog niet wat het volgende zal zijn, maar ik wil ooit gedoken hebben naast een walvis. Dat lijkt me echt mega vet. Ik zou in de zomer, wanneer er geen ijs of sneeuw ligt, ook graag een skischans oplopen in Zweden. Dat is ludiek en uitdagend. Ik heb ook altijd gezegd dat ik zal sterven tijdens opnames. Die kans is ook groot, omdat ik mezelf altijd wil bewijzen en mijn grenzen wil verleggen.”

Videoclip

Maar Sieg had ook nog een leuk weetje voor Sam. Iedereen denkt dat Sieg voor het eerst op het televisiescherm te zien was toen hij zich bij de Helden van Ketnet voegde, maar niets is minder waar. “Bijna niemand weet dat, maar ik ben in de videoclips van ‘Dreamers And Renegades’ van Milow te zien. Er kwam ooit zo’n oproep en ik wilde wel eens kijken hoe dat in z’n werk ging dus ik schreef me in en werd geselecteerd”, vertelt Sieg. “Ik heb Milow die dag zelfs maar heel even gezien.”

Spot jij Sieg in de videoclip van Milow?

De hele podcast kan je hier beluisteren.