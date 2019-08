Sidney uit ‘Temptation Island’ gaat op de vuist met verleider Jaimy (voor televisie weliswaar) TK

06 augustus 2019

09u00

Tijdens 'Temptation Island' waren deelnemer Sidney en verleider Jaimy niet de beste vrienden, en daar maakt het Nederlandse programma 'Boxing Influencers' nu handig gebruik van. De twee zullen het in oktober tegen elkaar opnemen in de boksring om voor eens en altijd te bewijzen wie nu precies de sterkste is.

Sidney nam begin dit jaar samen met zijn vriendin Demi deel aan ‘Temptation Island’. Ondanks wat strubbelingen - Demi moest op tv horen dat haar vriend al met 76 vrouwen het bed had gedeeld - overleefden de twee de ‘relatietest’ en zijn ze voor zover geweten nog steeds gelukkig samen. Een goede afloop dus, maar toch heeft Sidney nog een eitje te pellen met verleider Jaimy. Niet omdat hij aanpapte met Demi, maar wegens een opmerking waarin de verleider suggereerde dat het lid van Sidney aan de kleine kant is.

Een opmerking die bij Sidney niet in goede aarde viel, en dus besloot hij zijn mannelijkheid te verdedigen in de boksring. De twee zijn intussen al naarstig aan het trainen voor de kamp, waarbij ze hun volgers op de hoogte houden via YouTube en social media. Jaimy, die een stuk minder gespierd is dan Sidney, wordt momenteel als de underdog gezien. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat Sidney bij een knokpartij betrokken is, want hij raakte in mei nog slaags met verleiders Jietse en Gaetan.

De twee zijn trouwens niet de eerste ‘Temptation’-producten die deelnemen aan ‘Boxing Influencers’ - vergelijkbaar met ‘Boxing Stars’, maar dan met iets minder bekende figuren. Verleider Alex, die enkele jaren geleden vieze dingen deed met Rosanna op het eiland, ging vorig jaar op de vuist met diens vriend Niels. Die laatste moest daarbij echter het onderspit delven: hij werd genadeloos gevloerd door de spierbundel.

De wedstrijd tussen Sidney en Jaimy zal op 26 oktober plaatsvinden in Almere (Nederland). Wie dat graag live wil zien, kan hier tickets bestellen.