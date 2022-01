Sidney Poitier stierf aan hartfalen en Alzheimer

Hollywoodlegende Sidney Poitier is overleden aan een combinatie van hartfalen, Alzheimer en prostaatkanker. Dat blijkt uit de overlijdensakte die de Los Angeles County Department of Public Health heeft opgesteld.

Poitier overleed op 6 januari op 94-jarige leeftijd. De op de Bahama’s opgegroeide Amerikaan was de eerste zwarte acteur die de Academy Award voor beste mannelijke hoofdrol won. Hij kreeg hem in 1963 voor zijn rol in de film Lilies of the Field.

In 2001 ontving hij de lifetime achievement award van de Oscars. Hij won ook een Grammy, een BAFTA Film Award en twee Golden Globes. In 2009 kreeg Poitier uit handen van toenmalig president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers.

Doorbraak

Poitier brak in 1955 door met Blackboard Jungle. Drie jaar later was hij met Tony Curtis te zien in The Defiant Ones. Beide acteurs gingen voor hun rol op voor de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol. De nominatie van Poitier was de eerste voor een Afro-Amerikaanse acteur. Beide hoofdrolspelers van The Defiant Ones zagen de Academy Award toen aan hun neus voorbij gaan.

Andere bekende filmprojecten van Poitier waren In The Heat of the Night, Guess Who’s Coming to Dinner en A Raisin In The Sun.

