Sidi Larbi Cherkaoui opgenomen in Franse Orde van Kunst en Letteren kv

18 december 2019

21u30

Bron: Belga 10 Showbizz Sidi Larbi Cherkaoui heeft vanavond in de Franse ambassade in Brussel het ereteken van Commandeur in de Orde van Kunst en Letteren ontvangen uit handen van de Franse ambassadrice in België Hélène Farnaud-Defromont. De Belgische choreograaf en artistiek directeur van het Ballet van Vlaanderen krijgt de ereprijs voor de vele banden die hij in zijn werk al aanhaalde met Frankrijk.

Als zoon van een Belgische moeder en Marokkaanse vader groeide Sidi Larbi Cherkaoui tweetalig op. Doorheen zijn nu al rijke carrière kwam de Belgische choreograaf meerdere malen in contact met Frankrijk.

"Frankrijk was een van de landen waar uw talent al heel vroeg werden opgemerkt en ook ondersteund werd. In Parijs was er het Théâtre des Abbesses en het Théâtre de la Ville en daarna kwam het Festival d'Avignon, als je eerste reisgenoten in Frankrijk", vertelt de Franse ambassadrice.



Dit voorjaar nog maakte Cherkaoui in het Théâtre National de Bretagne de voorstelling Session en de wereld kent hem als de choreograaf die Beyoncé liet dansen in het Louvre. De uitnodiging van Jean-Christophe Maillot bij het Ballet de Monte Carlo wordt gezien als zijn eerste fusie tussen hedendaagse dans en ballet.

"Ik heb heel veel ‘eerste keren’ gehad in Frankrijk, zoals een eerste keer dansen op een festival of in een theater. Soms heb ik het gevoel dat mijn carrière in het buitenland is begonnen en zo verder ontwikkeld is in Vlaanderen", vertelt Cherkaoui.

De Belgische choreograaf wordt door de Fransen geroemd als danser en als burger van de wereld.

"We zijn omringd door buurlanden en het feit dat daar een gevoeligheid is, dat er een openheid is voor ons werk dat we gemaakt hebben in België, maakt me heel gelukkig”, besluit de Belgische choreograaf.