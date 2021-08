Sid van Oerle (Kobe) neemt voor even afscheid van ‘Thuis’

“Ik neem een sabbatical van een aantal maanden,” laat Sid van Oerle weten. “In die periode ga ik de tijd nemen om te herbronnen en het heden en de toekomst op een rijtje te zetten. Even temporiseren. Het coronajaar is een periode die er bij heel wat mensen op ingehakt heeft, ook bij mij. Daarom heb ik nu besloten om Kobe voor enkele maanden door te geven aan een collega-acteur, zodat ik het even rustiger aan kan doen. Ik ben blij dat ik en de Thuis-productie samen dat besluit hebben kunnen nemen om op die manier gezond de toekomst in te gaan.”

De ‘Thuis’-kijkers zullen het echter niet zonder het personage Kobe Baert moeten stellen. Vanaf maandag 20 september neemt Reynout Dekimpe, die al te zien was in ‘Salamander' en ‘Aspe’, de rol over. “Het was eind juli en ik was met de moto een roadtrip aan het maken door Vlaanderen,” vertelt Reynout Dekimpe. “Een gemiste oproep en dan een sms’je van de producer van ‘Thuis’: of ik kon terugbellen. Ze vroegen me of ik tijd en zin had om er meteen in te vliegen. Een dag na dat telefoontje ben ik in de studio’s in Leuven al de scenario’s gaan oppikken en ben ik onder handen genomen door de stylisten.”