SHOWBIZZ-SNACKS: Liefdesgeluk bij Lize Feryn en Aster Nzeyimana & Olga Leyers geniet van de zon Redactie

04 juni 2018

12u17 0 Showbizz The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs vandaag hebben uitgespookt ontdek je hier, in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Dat model Lize Feryn (25) en sportanker Aster Nzeyimana (24) een koppel zijn, werd vorige maand bekend. Hun liefde is duidelijk nog niet bekoeld, want de twee trokken een kiekje van hun gezellig uitje in Luxemburg.

En voor je het weet zit je in sprookjesland. ✨🧝🏼‍♀️#neenietddenefteling @srprsme #roadtrip #destinationunknown #firststop #efkesnieuwetattooshowen #weetwel Een foto die is geplaatst door null (@lizeferyn) op 04 jun 2018 om 17:27 CEST

Emilia Clarke and Jason Momoa waren als Daenerys Targaryen en Khal Drogo een prachtig koppel in de tv-reeks 'Game of Thrones'. Bij een event met acteurs uit de reeks, konden ze het niet laten om toch even een plekje op de Iron Throne op te eisen.

Moon of my life @emilia_clarke every time I leave you my face hurts from smiling to much. I Fucking love you forever. Aloha j Een foto die is geplaatst door null (@prideofgypsies) op 04 jun 2018 om 09:29 CEST

Actrice Veerle Dobbelaere (50) is al tien jaar samen met haar man Alain Bokken, drummer bij partyband Magical Flying Thunderbirds. "Dank je wel voor zoveel liefde", schrijft ze.

Evi Hanssen (39) raadt haar volgers aan de week rustig in te zetten. Waarom niet met een theetje?

Maandag lieve mensen ! Start de week rustig, het leven gaat al snel genoeg 💚 #maandag #SparklingTeaTime Een foto die is geplaatst door null (@evihanssen) op 04 jun 2018 om 07:18 CEST

Harper Seven wordt in juli zeven jaar en zit inmiddels in het twee leerjaar. Samen met haar mama Victoria Beckham (44) huppelen ze vrolijk naar school.

Skipping to school with mummy x kisses from Harper Seven 💕💕💕💕 Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 04 jun 2018 om 09:36 CEST

Natalia (37) vertrekt op citytrip, maar weet nog niet naar waar. Ze gaat alleszins niet gekleed zoals deze foto, lacht ze.

Dwayne - The Rock - Johnson (46) leest het script van de film 'Hobbs & Shaw', een nieuwe spin-off uit de 'Fast & Furious'-reeks. Hij doet dat vanuit zijn huis in Hawaï, niet slecht zo te zien...

Tom De Cock (34) gaat op trot met een gloednieuwe wagen.

Onze nieuwe stijl want #LOVEISLOVE 😎 Een foto die is geplaatst door null (@tom_decock) op 04 jun 2018 om 08:54 CEST

Olga Leyers (20) reist op dit moment de wereld rond met 80-jarigen voor een nieuw programma op VTM. Ze kon duidelijk even van een pauze genieten.

🌞 Een foto die is geplaatst door null (@olgaleyers) op 04 jun 2018 om 09:33 CEST