SHOWBIZZ-SNACKS: Dan Karaty viert huwelijksverjaardag, Kate Ryan herdenkt overleden mama Redactie

04 juni 2018

12u17 0 Showbizz The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs vandaag hebben uitgespookt ontdek je hier, in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Lesley-Ann Poppe ging haar lichaam trainen in de fitness.

Mijn gewicht is nu al een maand op hetzelfde peil, ondanks mijn dieet 😕 Aangezien ik nog 13kg wil verliezen, moet ik dus een extra inspanning doen. Sinds vorige week doe ik dus 3 x per week aan powertraining en gewichtheffen 💪🏻 Hopelijk heeft het snel resultaat en gaat mijn gewicht (of liever mijn kledingmaat) binnenkort terug verder naar beneden 🙏🏻 #workout #sweat #powertraining #loosingweightjourney Een foto die is geplaatst door null (@lesleyannpoppe) op 05 jun 2018 om 13:35 CEST

Kate Ryan herdenkt vandaag haar overleden mama.

'Belgium's Got Talent'-jurylid Dan Karaty is vandaag precies 8 jaar getrouwd. Dat wou hij in de verf zetten op Instagram.

8 years ago I married this incredible woman. She truly makes me happier than I ever could have imagined. Happy Anniversary @natashakaraty 😘😘😘 Een foto die is geplaatst door null (@dankaraty) op 05 jun 2018 om 13:15 CEST

"Sam Gooris en ik komen mekaar vaak tegen optredens.. altijd leuk!", schreef Paul Severs.

Sam Gooris en ik komen mekaar vaak tegen optredens.. altijd leuk !! #paulsevers Een foto die is geplaatst door null (@) op 05 jun 2018 om 12:25 CEST

Nicole Kidman deelt via Instagram Story enkele leuke beelden van een avondje uit naar de bowlingbaan met haar 'Big Little Lies'-collega's Meryl Streep, Reese Witherspoon en Shailene Woodley. Wie het partijtje gewonnen heeft houdt de 50-jarige Oscarwinnares helaas voor zichzelf.

Er lijkt geen einde te komen aan de nude lips-trend. En daar maakt Kim Kardashian gretig gebruik van. Haar cosmeticamerk KKW Beauty is binnenkort nog een lipstick-collectie rijker.

Can’t wait for my nude lips to drop June 8th!!!!! Kkwbeauty.com (This is lipstick shade 6 and lip liner 2) Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 04 jun 2018 om 20:02 CEST

File? Niets voor Christoff, hij neemt liever de trein. Benieuwd of hij daar ook handtekeningen heeft uitgedeeld.

Gooooodmorning! 😎#detreinisaltijdeenbeetjereizen Een foto die is geplaatst door null (@christoffofficial) op 05 jun 2018 om 06:32 CEST

Lynn Van Royen zet haar laatste jaar in als 20er en dat brengt naar eigen zeggen heel wat wijsheid met zich mee. "Bijtijds beangstigend, en op andere momenten net een rust die me overvalt", schrijft ze.

Scott Disick drukt de geruchten van een breuk met Sofia Richie de kop in met een nieuwe instagramfoto van een etentje bij het exclusieve restaurant Nobu in Malibu. Of zou hij iets goed te maken hebben?

Nobu Een foto die is geplaatst door null (@letthelordbewithyou) op 05 jun 2018 om 01:52 CEST