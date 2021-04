SHOWBITS. Zus van Kate Moss deelt pikante foto en Pedro Elias toont z'n liefde voor Wesley Sonck

Film Angèle acteert in nieuwe ‘Asterix en Obe­lix’-film

9 april Dat Angèle talent heeft, is al bewezen. De 25-jarige zangeres uit Ukkel brak slechts drie jaar geleden door, maar mocht ondertussen al samenwerken met internationale sterren zoals Dua Lipa. Nu slaat het Waalse talent een nieuwe weg in, want ze wil naast zingen ook acteren. Binnenkort zullen we haar zien als Falbala in de nieuwe ‘Asterix en Obelix’-film, ‘The Middle Empire’.