SHOWBITS. Wat je gisteren niet zag op Sportweekend, een verraste Sam De Bruyn en Tanja Dexters waagt zich in een sluier DBJ

20 augustus 2018

10u52

Bron: Instagram 0 Showbizz The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

In Sportweekend zie je alleen maar wat er zich boven de presentatiedesk afspeelt, Aster Nzeyimana laat zien hoe het eronder aan toe gaat.

Wat u NIET zag in #sportweekend op @een: dít stel blote benen 😛 pic.twitter.com/0YKfG9foMr Erwin Van den Sande(@ Erwin_VdSande) link

Qmusic begon vanmorgen met zijn ochtendshow. Wim Oosterlinck, Heidi Van Tielen en Sam De Bruyn staan opnieuw vanaf 6u paraat.

Terug op de radio! Surfin’ the airwaves! (aldus Sam) 🙃 Een foto die is geplaatst door null (@wimoosterlinck) op 20 aug 2018 om 06:43 CEST

Sam wist een paar uur daarvoor niet wat op hem af ging komen.

Deze ochtend om 3u echt nietsvermoedend uit mijn bed geflikkerd door een teletubbie & 2 gestoorde collega's 🙈 straks filmpje op qmusic.be Een foto die is geplaatst door null (@sam_debruyn) op 20 aug 2018 om 06:43 CEST

Een strohoed en een straaltje zon, meer heeft Hanne Troonbeeckx niet nodig.

That crazy little sun of a beach... 🌊☀️ Een foto die is geplaatst door null (@hannetroonbeeckx) op 18 aug 2018 om 18:13 CEST

Phaedra Hoste doet een poging om het wereldrecord hashtags te verbreken.

Tanja Dexters is opnieuw verliefd en waagt zich al in een sluier. Oh, en in de achtergrond staat een wagen met een nummerplaat.

Go for someone who is not only proud to have you, but will take every risk to keep you 💛🖤👰🏼🎩 Een foto die is geplaatst door null (@tanjadexters) op 19 aug 2018 om 15:56 CEST

Mick Jagger (75) is nog steeds hip, dat vindt hij zelf in de eerste plaats.

Back to it pic.twitter.com/LLKty3RL5f Mick Jagger(@ MickJagger) link

Wat is er mooier dan een de liefde tussen moeder en kind? Niets, volgens An Lemmens.

❤️ Mijn allerfavorietste mensje in de wereld heb ik zelf gemaakt ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@anlemmensofficial) op 20 aug 2018 om 07:36 CEST

Are You Talking To Me? Marie Verhulst vond haar verloren broertje.

Familie? 🐒 Een foto die is geplaatst door null (@verhulstmarie) op 19 aug 2018 om 11:28 CEST

Astrid Coppens waant zich in de jaren '90.

Casual Sunday @aboutyou_be #linkinbio #aboutyoustyle Een foto die is geplaatst door null (@oneandonlyastrid) op 19 aug 2018 om 08:07 CEST