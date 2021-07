SHOWBITS. Voor Anouk Matton en Dimitri Vegas kan het elk moment gebeuren en Eloise van Oranje is terug van weggeweest

Showbizz The show must go on , want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

Iluna Timmerman, de oudste dochter van Stephanie Planckaert, wordt zestien jaar vandaag. Een leeftijd die veel herinneringen bij Stephanie oproept. Want op dezelfde leeftijd was ze onverwacht zwanger van Iluna. “16 jaar geleden stond onze wereld op zijn kop, maar gingen we voor mijn 16de verjaardag toch naar Parijs”, schrijft Stephanie. “Onvergetelijke momenten. Technisch gezien was je er toen ook al bij, Iluna. Vandaag zijn we er voor het eerst terug, voor de verjaardag van dat onverwacht wondertje, want vandaag is zij zestien.”

Het werd even stil rond Eloise van Oranje op haar sociale media, maar daar heeft de gravinfluencer een logische verklaring voor. “Zoals jullie kunnen zien is dit de eerste keer in een best lange tijd dat ik een foto plaats”, steekt ze van wal. “Ik wil dat jullie weten dat het niet is omdat ik dit platform niet serieus neem of dat het me überhaupt niet meer uit maakt, want het is juist het tegenovergestelde. Ik hou zo van jullie berichtjes lezen, gave projecten met jullie te delen en alles wat hierbij komt kijken, maar ik heb het op het moment nog echt druk met mijn studie. Ik kan niet wachten tot ik klaar ben met mijn eerste jaar en volop hier mijn aandacht aan kan geven. Ik beloof dat ik actiever ga zijn wanneer ik dit eerste studiejaar goed heb afgerond.”

Voor Anouk Matton en Dimitri Vegas zijn het spannende tijden want hun kleine jongen kan elk moment ter wereld komen. “Wij zijn klaar wanneer jij er klaar voor bent”, schrijf Anouk op Instagram. Voorlopig lijkt hij nog even goed te zitten in de warme buik van mama.

Bab en Vincent zijn duidelijk blij dat ze nog eens naar een festival kunnen. “Eindelijk!” schrijft Bab bij een filmpje waarop je haar en Vincent ziet dansen van geluk.

Andy Peelman lijkt een straffe poetshulp in huis te hebben. “Ze is te boeken met dienstencheques”, lacht hij bij een foto waarop zijn dochter Feline druk aan het stofzuigen is.

An Lemmens zet haar paard vandaag letterlijk in de bloemetjes.

Gerard Joling zet de bloemetjes dan weer buiten in zijn nieuwe single ‘Dit Is De Tijd’, die hij samen met de Nederlandse rapper Maradonnie opnam.

En Maxime Meiland is met de hele familie op vakantie in Curaçao. Op een foto is te zien hoe haar zwangere buikje al goed gegroeid is.

