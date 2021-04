SHOWBITS. Virginie Claes duikt in bikini in de sneeuw en Kato leert mediteren

Film Disney lanceert tweede trailer van ‘Cruella’

13:12 Midden februari kregen we de eerste beelden van de Disney-film ‘Cruella’ te zien, en vandaag gooit Disney er een nieuwe trailer bij. Die geeft een stuk meer inzichten over het noodlot van de dalmatiërs. Emma Stone (32) kruipt in de huid van de gevreesde Cruella de Vil en raakt verzeild in een kat-en-muisspel met haar vijand Emma Thompson (61), die haar baas speelt in de film.