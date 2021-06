SHOWBITS. Viktor Verhulst wenst zijn Sarah een gelukkige verjaardag en Natalia zoekt balans tussen ‘moederen’ en ‘werken’

‘De Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert is trots op haar onsportieve zelfve, zegt ze. “Elke keer wanneer ik in het verleden begon aan 1 of andere training gaf ik het al op voordat ik begonnen was. Geen zin, geen tijd, te moeilijk, te vermoeiend, … altijd had ik wel een - flauw - excuus om niet te sporten. Maar nu, dames en heren, nú is het gebeurd: ik heb 4 weken lang een volledig online work-out programma gevolgd, van A tot Z, zónder een dag over te slaan”, laat ze weten.