SHOWBITS VIDEO. Na aankondiging van scheiding wonen Regi en Elke nog altijd samen. Is er meer aan de hand?

Deze signalen betekenen niet veel goeds tijdens een sollicita­tie­ge­sprek

3 september Wie werk zoekt kan dit al eens meemaken: een sollicitatiegesprek waarbij je achteraf eigenlijk niet goed weet of je het nu goed deed of niet. Je kon wel op alle vragen antwoorden en de rekruteerder was vriendelijk, maar wat betekent dat voor je kansen? Dit zijn voor Jobat.be de vijf duidelijke tekenen aan de wand dat je waarschijnlijk niét uitgenodigd wordt voor de volgende ronde.