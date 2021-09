SHOWBITS VIDEO. Drama tijdens het eerste kampvuur van Temptation Island

FILM Kevin Janssens en Ruth Bequart spelen mee in psycholo­gisch drama

15:25 De opnames van de nieuwe film ‘The Chapel’ zijn deze week van start gegaan. De prent is een psychologisch drama dat zich afspeelt in de arena van de wereldberoemde Koningin Elizabethwedstrijd. De jonge Antwerpse belofte Taeke Nicolaï, die eerder al te zien was in ‘Yummy’, mag de hoofdrol op zich nemen. De vader- en moederrol zijn respectievelijk weggelegd voor Kevin Janssens en Ruth Bequart.