SHOWBITS. Valerie De Booser zet de kerstboom en Natalia zorgt voor de leukste verjaardagstaart

Film Disney kondigt 10 ‘Star Wars’-projecten aan: nieuwe film verschijnt in 2023

11 december Walt Disney heeft donderdag maar liefst 10 nieuwe Star Wars-projecten aangekondigd. Een van de blikvangers is de nieuwe film ‘Rogue Squadron’ die in 2023 in de zalen te zien moet zijn. Patty Jenkins, onder andere gelauwerd voor ‘Wonder Woman’, neemt de regie voor haar rekening. Het is de eerste keer dat een vrouw een Star Wars-film regisseert.