SHOWBITS. Valerie De Booser apetrots op dochter Zita en Hilde De Baerdemaker heeft slaaptekort

Showbizz Nieuwe lockdown geen gevolg voor Miss België: verkiezing gaat gewoon door op 31 maart

25 maart Aan de Miss België-verkiezing verandert niks door de verstrengde coronamaatregelen. Die gaat zoals gepland door op woensdag 31 maart, en is live te volgen via hln.be. Zonder toeschouwers in de zaal geeft Celine Van Ouytsel (24) haar kroontje door aan één van de 33 finalistes. Alle meisjes zijn al twee keer getest en gaan vanaf nu samen in quarantaine op hotel.