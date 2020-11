SHOWBITS. Tom Waes viert zijn verjaardag op het werk en welke BV zit er achter dit masker?

Film Nieuwe film met Matteo Simoni en Veerle Baetens uitgesteld tot 2021

6 november Het coronavirus blijft de hele wereld in zijn greep houden. Overal worden mensen (weer) opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook bij ons niet anders. Omdat er ook geen zekerheid is wanneer de bioscoopzalen weer open zullen gaan, heeft KFD beslist om de release van ‘Rookie’ te verzetten naar een nog onbepaalde datum in 2021.