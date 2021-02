SHOWBITS. Tom De Cock heeft nood aan een nieuwe bureaustoel en Kaat Bollen toont haar outfit voor Internationale Vrouwendag

Film Regisseur Robin Pront over verdeelde meningen ‘The Silencing’: “Groot verschil tussen wat publiek en critici vinden”

12:38 Vanaf vandaag kunnen we eindelijk kijken naar de nieuwe film van Robin Pront: ‘The Silencing’. Het is de opvolger van zijn bejubelde film ‘D’Ardennen’ waarin Kevin Janssens, Veerle Baetens en een ontsnapte struisvogel de hoofdrol spelen. Deze keer is het een Canadese productie, die vorig jaar al in de Amerikaanse bioscopen te zien was, maar nu ook bij ons via Streamz. “Ik krijg regelmatig scripts doorgestuurd en dit was er een waar ik echt wel een persoonlijke connectie mee heb”, aldus Pront bij Byloo op Radio 1.