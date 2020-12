SHOWBITS. The Rock speelt met poppen en Gerard Joling bezoekt z’n mama in het ziekenhuis

Ella Leyers: “Een fotograaf zei me vlak voor een shoot: ‘Ik voelde je geilheid tot bij mij’”

15:43 In een Ideale wereld was ze ongetwijfeld Slimste mens geworden, maar we schrijven 2020 en dat mislukte dus net. Het brengt Ella Leyers (32) absoluut niet van haar stuk: “Mijn job doet er meer dan ooit toe.” Een gesprek over de extra roem na De slimste mens ter wereld, maar ook over familie, MeToo en opdringerige fotografen.