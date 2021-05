SHOWBITS. Sven De Ridder is gevaccineerd en Hooverphonic covert Franse inzending van het Songfestival

Een goed glas op het terras met Chris Lomme: “Morgen kom ik al opnieuw”

Een terras met de grande dame van de Belgische film- en theaterwereld is ook onderricht in levenskunst. Het leven gaat z'n gang en soms sprankelt de champagne eens wat minder, maar so what? Chris Lomme (82) buigt nooit. "Wilt ge nu eens zwijgen over die leeftijd? Ik héb geen leeftijd. De dag dat ge een leeftijd krijgt, dan ligt ge in 't graf."