SHOWBITS. Snoop Dogg toont kleinkind en Peter Van de Veire verkleedt zich als vaccinspuit

TV Zwangere Daphne Paelinck verdwijnt tijdelijk uit 'Thuis'

16 maart Net zoals haar personage Christine in 'Thuis' is ook Daphne Paelinck (32) zwanger. Niet van een tweeling, zoals in de Eén-soap, maar wel van een dochter. Op tv is de bevalling voorzien in september, Daphne verwacht haar kindje al in augustus.