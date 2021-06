SHOWBITS. Sean Dhondt geniet met z’n nieuwe vriendin op Ibiza en herken jij deze BV?

Showbizz Andy Peelman maakt gênant verhaal mee met zijn hond: “Op een bepaald moment voelde ik mijn ene vinger warmer worden dan mijn andere”

21 juni Bij Marathonradio moeten de gasten een verhaal vertellen waarvan de luisteraars kunnen raden of het waargebeurd is of niet. Andy Peelman (37) vertelde een verhaal over hoe zijn vinger in de poep van zijn hond terechtkwam. De presentator wou iets nieuws proberen en voordat hij het wist kreeg zijn vinger warm...