SHOWBITS. Sam De Bruyn is op bezoek bij Staf Coppens in Zweden en Nora Gharib heeft de schattigste date

Showbizz The show must go on , want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

Lesley-Ann Poppe vertoeft duidelijk in betere oorden dan het regenachtige België. “Dit uitzicht”, schrijft ze op Instagram bij een filmpje. We kunnen haar geen ongelijk geven.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 🎀 Lesley-Ann Poppe (@lesleyannpoppe)

Mathieu Terryn geniet nog na van een geslaagde mini-editie van Pukkelpop en deelt dat graag met zijn fans. “Een zie-elkaar-graag soort van maandag”, schrijft de zanger van Bazart.

Studio Brussel-presentator Sam De Bruyn is op bezoek bij Staf Coppens in Zweden en dat zorgt voor aanstekelijke woordgrapjes. “Euh... Dit is dus écht een kampeerplek op de camping van Staf Coppens en zijn gezin hé”, schrijft Sam verbaasd op Instagram. “Onze daktent staat letterlijk op enkele meters van deze foto. Ik ga vandaag even geen verhalen meer posten, denk ik. ‘t Is hier veel te prachtig. Morgen meer! Morgen meer meer dus eigenlijk (sorry... ik steek het op de 17 uur in de auto).”

Jan Smit heeft iets te vieren vandaag. Zijn jongste zoon is vandaag acht jaar geworden. “Hieperdepiep hoera!”, schrijft de Nederlandse zanger bij een schattige foto van hem en zijn zoon Senn.

Ook Nora Gharib is de zon nog eens gaan opzoeken. Deze keer niet in Dubai, wel in het mooie Marbella. Dat deed ze met haar favoriete date: haar dochtertje Chams. “Mijn favoriete date, maar we komen altijd te laat”, lacht de ex-’K3 Zoekt K3'-kandidate.

Het is al een tijdje stil op de Instagrampagina van Eva Daeleman en dat heeft zo zijn redenen. De voormalige radiopresentatrice is namelijk bezig aan haar vijfde boek. “Alle inspiratie die er is, stroomt richting mijn vijfde boek”, schrijft Daeleman. “En mijn fotorol staat enkel vol met foto’s van Moon (hallo, extra Cloud-geheugen). Dus weinig strafs te melden. Hoewel, ik botste tijdens mijn research op een onderzoek waaruit bleek dat 93 procent van de moeders zich opgebrand voelt. Dat raakte me. Ergens herkende ik het ook wel. De combinatie van alle bordjes hoog houden.” Daeleman vermeldt nog dat haar boek in december te koop zal zijn. “Het boek gaat niet louter over moeder zijn, wel over transformatie en je authentieke zelf worden. Dus daar komt het moederschap uiteraard wel om de hoek piepen.”

Tussen het ‘Blind Getrouwd’-koppel Candice en Marijn gaat het nog steeds goed, zo te zien. De twee genieten van een zonovergoten vakantie in Spanje, waar ze een dagje gingen kitesurfen.

Dimitri Vegas geeft ons nog eens een blik achter de schermen van zijn acteerdebuut ‘Hazard’. Aan zijn bloederige kledij te zien, wordt het een spannende film. Aan zijn zijde topacteur Jeroen Perceval.

Kim Van Oncen trakteert ons dan weer op een beeld achter de schermen bij ‘Dertigers’. “Vier op een rij”, schrijft de actrice bij een foto waarop ze met collega’s Kristof Goffin, Yemi Oduwale en Yannick De Coster het glas heft.

Voor K3 schijnt de zon vandaag niet. De meidengroep neemt afscheid van Klaasje. Zij gaf gisteren haar laatste show in Vlaanderen. Na zes jaar zegt ze K3 vaarwel om een nieuw, nog onbekend pad, te bewandelen. “Klaasje, bedankt voor zes geweldige jaren in België! We zullen je ontzettend hard missen, maar eerst gaan we nog knallen tijdens onze shows in Nederland!”, klinkt het.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door K3 (@k3.studio100)