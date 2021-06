SHOWBITS. Saartje Vandendriessche toont haar afgetraind lichaam en Kristel Verbeke heeft iets te vieren

Royalty Britse royals felicite­ren Harry en Meghan met hun dochtertje: hartelijk­heid van William en Kate, droge boodschap van Charles

12:54 Meghan Markle (39), de hertogin van Sussex, is vrijdag bevallen van een dochtertje. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor is geboren in een ziekenhuis in Santa Barbara in Californië. Koningin Elizabeth laat weten ‘verheugd’ te zijn met de geboorte van haar elfde achterkleinkind en ook de andere Britse royals feliciteren Harry (36) en Meghan. De kersverse ouders hoeven ook geen cadeautjes na de geboorte van hun dochter Lili. Het koppel ziet liever dat mensen doneren aan organisaties die zich inzetten om vrouwen en meisjes te steunen.