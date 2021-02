SHOWBITS. Olivia Trappeniers komt met eigen muziek en Gunther Levi reed in de beek

Film Nieuwste film met Jennifer Lopez en Owen Wilson is negen maanden uitgesteld

10:25 Ook in Hollywood gooit de coronapandemie nog steeds roet in het eten, want de nieuwe film met Jennifer Lopez (51) en Owen Wilson (51) komt dit jaar niet meer uit in de bioscoop. De romantische komedie ‘Marry Me’ zou in mei in première gaan, maar is nu verschoven naar februari 2022.