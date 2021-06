SHOWBITS. Nora Gharibs dochter viert haar eerste verjaardag en Pedro Elias kocht een zeer bijzondere muts

TV RECENSIE. ‘Glad IJs’: "Zouden ze bestaan, de miljonairs­fa­mi­lies waarbij niemand elkaar een mes in de rug wil steken?”

11:58 Je eigen ontvoering in scène zetten om je familie de loef af te steken: ja, ‘t is ver gekomen bij het Kempense gezin Druyts. In de Streamz-reeks ‘Glad IJs’ maken we kennis met een bont allegaartje personages en licht absurde situaties en wordt er bovenal op hoog niveau geacteerd. Al betekent dat niet dat de serie een voltreffer is op alle vlakken. Moet u deze reeks streamen of skippen? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.